Запасы питьевой воды на девять дней сформировали в Тюменской области

Запасы воды на девять дней сформированы в населенных пунктах Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, повышения цен на воду не зафиксировано, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Каждые два часа проводится мониторинг товарных запасов воды в предприятиях торговли. В настоящее время такие запасы составляют на 9 дней. Сегодня мы проводили проверки наличия таких запасов в предприятиях торговли в Абатском, Казанском и Ишимском районе, в городе Ишиме. ... Мы находимся в диалоге как с сетями, так и с производителями. Необоснованное повышение цен на воду мы не зафиксировали", – рассказал в видеокомментарии информцентру представитель областного департамента потребительского рынка и туризма.

Торговые сети, с учетом повышенного спроса на бутилированную питьевую воду, перестроили свою логистику, осуществляют доставку в ночное время, в критических случаях делают перепоставки с магазина на магазин в одном населенном пункте или в соседних населенных пунктах.

Ранее Роспотребнадзор информировал население, что во время паводка для избежания инфекционных заболевания нужно использовать для питья бутилированную или кипяченую воду.