Кириенко посетил в Тюмени филиал фонда "Защитники Отечества"

В ходе рабочей поездки в Тюмень Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области. Губернатор Александр Моор рассказал о региональных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей.

С момента открытия филиала Фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области туда поступило 9 190 вопросов от участников СВО и их семей. Удалось решить 85% принятых запросов, большая часть которых касалась оказания мер социальной поддержки, медицинской юридической и психолого-психотерапевтической помощи.

Региональный филиал провел более 200 различных мероприятий по патриотическому воспитанию и увековечению памяти героев, вовлечению ветеранов и их семей, а также родных и близких погибших воинов в культурную и спортивную жизнь.