Тюменцы показали высокую явку на выборы президента РФ

С 15 по 17 марта 2024 года в выборах президента России на территории города Тюмени явка была высокой - в выборах приняли участие более 78 % избирателей, сообщил мэр Руслан Кухарук.

Более 77 % жителей города поддержали главу государства Владимира Владимировича Путина.

"Спасибо всем за активную гражданскую позицию, ответственность за будущее нашей страны, нашего города! Сейчас, как никогда, важно было показать единство и сплочённость народа, наш патриотизм, и вы подтвердили это своим участием в голосовании", - написал в посте Кухарук.

Мэр также поблагодарил всех, кто работал эти три дня в избирательных комиссиях, кто обеспечивал безопасность на участках. "Благодаря вам выборы в Тюмени прошли в деловой атмосфере, без нарушений. Мы голосовали за будущее нашей Родины. Вместе мы сила — и вместе мы проголосовали за Россию!", - обратился к горожанам Кухарук.