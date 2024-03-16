Кухарук о выборах: важно продемонстрировать ответственность за будущее России

Глава Тюмени Руслан Кухарук в субботу проголосовал на президентских выборах в школе "Лира".

"Обстановка на моем участке традиционно организованная, собранная. Гимн России, прозвучавший с утра, определил праздничную атмосферу и вдохновил всех на рабочий лад. Я всегда хожу на выборы, для меня важно выразить мою позицию. Эти выборы президента — знаковое событие не только для нашей страны, но и для всего мира", - сообщил Кухарук.

Глава города отметил, что тюменцы приходят голосовать семьями, с детьми. Это пример выражения гражданской и патриотической позиции, подчеркнул, что сегодня особенно важно продемонстрировать ответственность за будущее России, сплоченние и консолидацию общества.