Кухарук о выборах: важно продемонстрировать ответственность за будущее России

Глава Тюмени Руслан Кухарук в субботу проголосовал на президентских выборах в школе "Лира".
"Обстановка на моем участке традиционно организованная, собранная. Гимн России, прозвучавший с утра, определил праздничную атмосферу и вдохновил всех на рабочий лад. Я всегда хожу на выборы, для меня важно выразить мою позицию. Эти выборы президента — знаковое событие не только для нашей страны, но и для всего мира", - сообщил Кухарук.
Глава города отметил, что тюменцы приходят голосовать семьями, с детьми. Это пример выражения гражданской и патриотической позиции, подчеркнул, что сегодня особенно важно продемонстрировать ответственность за будущее России, сплоченние и консолидацию общества.
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