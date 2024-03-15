Андрей Артюхов: участие в выборах – вклад в будущее России

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов проголосовал на выборах президента России на участке №2270. Он призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки.

"Дорогие друзья! Прошу вас принять активное участие в выборах президента. Это не только наш гражданский долг, но и выражение нашего отношения к происходящему в стране и мире, - уверен Андрей Артюхов. - Мы должны быть едины, что особенно важно в такие непростые времена. Наши недруги желают нам стратегического поражения и будут рады, если мы не покажем свою сплоченность. Сегодня как никогда мы должны быть все вместе и принять активное участие в выборах. Неучастие в выборах – это демонстрация безразличного отношения к нашей стране. Призываю всех прийти на избирательные участки и тем самым внести вклад в будущее нашей любимой России".

В Тюменской области стартовало голосование на выборах президента России. В регионе открылось 1070 избирательных участков, 322 из них находятся в Тюмени. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 15, 16 и 17 марта.