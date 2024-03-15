Фуат Сайфитдинов: выборы президента России – главное событие страны

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов одним из первых реализовал своё конституционное право – проголосовал на выборах президента России.

"Считаю, что выборы главы государства – главное событие страны. И в сегодняшнее судьбоносное, непростое время они имеют особый смысл. Для того чтобы достойно противостоять всем вызовам, мы должны определить дальнейший путь её развития, быть сплоченными и консолидировать свои усилия", - подчеркнул он.

"Россия – большая многонациональная семья. Сегодня вместе с нами голосуют жители новых регионов – Донбасса и Новороссии. Мы голосуем за сильную и единую страну, за сильного президента. Тем самым мы не только выполняем свой гражданский долг, но и выражаем свою гражданскую позицию. Призываю земляков прийти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России", - призвал Фуат Сайфитдинов жителей региона.

Спикер регионального парламента принял участие в ежегодной викторине "Люби свой край!" и выиграл сладкий приз – конфеты. "Дома вместе с семьёй будем пить чай. Было интересно проверить свои знания о нашей малой родине. У каждого из вас есть такая возможность", - высказался он.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта. В эти дни в Тюменской области избирательные участки будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Будут работать 1 070 участков.