В Тюменской области открылись участки для голосования

В Тюменской области на выборы президента РФ сформировано 1070 избирательных участков, все они открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин:

Избирательные участки ждут вас. Приходите и отдайте свой голос. Определите завтрашний день города, нашей Тюменской области и Российской Федерации. Все на выборы!



Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня - 15, 16, 17 марта, на должность претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

В облзбиркоме запущена горячая линия, все возникающие вопросы по выборам можно задать по тел. 83452426772.

На территории региона на 1 января 2024 года зарегистрировано 1 163 734 избирателя, из них 596 461 человек в Тюмени. Со 2 по 12 марта в труднодоступных и отдаленных 52 населенных пунктах и 5 месторождениях прошло досрочное голосование, на нем проголосовали 2 652 человека (0,23% от общего числа избирателей области).