Путин: "Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор"

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Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии, поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор, заявил во время послания президент РФ Владимир Путин.

В горизонте ближайших шести лет - устойчивый рост рождаемости. Для этого планируются дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. В важном - повышение доходов многодетных семей.

"Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: "Семья"",- анонсировал Путин.

Президент перечислил несколько связанных с проектом инициатив, в их числе продление до 2030 года семейной ипотеки с сохранением основных базовых параметров. Особое внимание - семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%. Будут продлены и программа по погашению части ипотечного кредита – 450 тысяч рублей для семей при рождении третьего ребенка, и программа материнского капитала.

Президент также предложил увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребёнка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребёнка. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений.

Губренатор Моор, комментируя послание, назвал символичным запуск нацпроектов "Семья" и "Продолжительное и активное долголетие". "Это позволит поддержать еще больше семей с детьми. Родители, которые воспитывают двоих и более ребятишек, получат налоговые вычеты. Программы семейной ипотеки и материнского капитала будут продлены до 2030 года. Полностью согласен с Президентом, что большая многодетная семья должна стать в нашей стране нормой", - подчеркнул глава региона.

В ноябре губернатор отмечал неуклонный рост в регионе количества многодетных семей: "За последние только пять лет их общее число увеличилось на треть. Сегодня их уже больше тридцати шести с половиной тысяч".