Моор поздравил жителей Тюменской области с официальным стартом Года семьи в регионе

В Тюменской области 27 января официально стартовал Год семьи. "Семейное счастье – путь к большим свершениям. Желаю, чтобы ваш семейный 2024-й получился максимально продуктивным", – обратился к землякам глава региона Александр Моор.

Тюменская область относится к демографически благополучным регионам, число семей с детьми стабильно растет — на сегодня на территории области проживает около 266 тысяч таких семей, в том числе свыше 38 тысяч многодетных.

"Мы даем официальный старт всем событиям и мероприятиям, посвященным Году семьи в нашем регионе. Год семьи объединяет разные поколения граждан, потому что для всех нас жителей России, семья была и остается огромной ценностью. Тюменцы чаще всего семью и ее благополучие называют главным источником счастья", – отметил в поздравлении Александр Моор: