Тюменская область вдвое увеличит подготовку педкадров в колледжах

Тюменская область до 2026 года двукратно увеличит количество мест в педагогических колледжах региона, завили губернатор Александр Моор после участия в Госсовете, посвященном итогам Года педагога и наставника.

"Российская экономика остро нуждается в квалифицированных кадрах, подчеркнул президент. Но чтобы их подготовить, нужны грамотные учителя. В этом году в области после успешного прохождения обучения в Центре опережающей профессиональной подготовки статус "наставника" по различным профессиям и специальностям получили 293 наших земляка. Также мы решили до 2026 года двукратно увеличить количество мест в педагогических колледжах региона", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.