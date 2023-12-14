Путин заявил, что нет необходимости во второй волне мобилизации

В первую волну по частичной мобилизации осенью 2022 года было призвано около 300 тысяч человек, они достойно выполняют свой долг, среди них уже 14 Героев России. После этого, по данным на вечер 13 декабря, по контракту набрано 486 тысяч добровольцев - так что необходимости в объявлении второй волны мобилизации нет никакой, подчеркнул президент Путин во время прямой линии.