Моор за ноябрь улучшил свои позиции в медиарейтинге

Тюменский губернатор Александр Моор по итогам ноября в медиарейтинге занял второе место по Уральскому федеральному округу и 26-е по РФ, улучшив свои позиции на два и десять пунктов соответственно.
Основными темами для СМИ в освещении работы губернатора стали послание к облдуме "О положении дел в области и перспективах ее развития", презентация региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, прямая линия с жителями региона и постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени.
Рейтинг рассчитывается исходя из медиаиндекса – показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны, и строится на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более
88 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru