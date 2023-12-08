Моор за ноябрь улучшил свои позиции в медиарейтинге

Тюменский губернатор Александр Моор по итогам ноября в медиарейтинге занял второе место по Уральскому федеральному округу и 26-е по РФ, улучшив свои позиции на два и десять пунктов соответственно.

Основными темами для СМИ в освещении работы губернатора стали послание к облдуме "О положении дел в области и перспективах ее развития", презентация региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, прямая линия с жителями региона и постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени.

Рейтинг рассчитывается исходя из медиаиндекса – показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны, и строится на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более

88 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.