Лидер ЛДПР прилетает в Тюмень с рабочим визитом

10:58 07 декабря 2023
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Фото - https://t.me/slutsky_l

Делегация депутатов Госдумы ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким 8 декабря посетит с рабочим визитом Тюменскую область, сообщает пресс-слжуба партии.

Отмечается, что в насыщенной программе визита встреча со студентами и лекция в ТюмГУ, работа с руководством и активом регионального отделения партии, а также посещение выставки, посвященной основателю партии Владимиру Жириновскому, и другие мероприятия.

Теги: ЛДПР
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