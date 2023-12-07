Лидер ЛДПР прилетает в Тюмень с рабочим визитом

Фото - https://t.me/slutsky_l

Делегация депутатов Госдумы ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким 8 декабря посетит с рабочим визитом Тюменскую область, сообщает пресс-слжуба партии.

Отмечается, что в насыщенной программе визита встреча со студентами и лекция в ТюмГУ, работа с руководством и активом регионального отделения партии, а также посещение выставки, посвященной основателю партии Владимиру Жириновскому, и другие мероприятия.