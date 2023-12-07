Госдума приняла закон об ограничении использования мобильников на уроках в школах

Школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами во время уроков, исключения составят экстренные случаи, сообщается на сайте Госдумы.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса. Его авторами выступили депутаты от всех фракций. Закон повышает качество образования, подчеркнул на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.