Госдума приняла закон об ограничении использования мобильников на уроках в школах

Школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами во время уроков, исключения составят экстренные случаи, сообщается на сайте Госдумы.
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса. Его авторами выступили депутаты от всех фракций. Закон повышает качество образования, подчеркнул на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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