Жители Тюменской области задали губернатору около 1,5 тысячи вопросов

Губернатор Тюменской области Александр Моор 29 ноября провел прямую линию, в ходе которой ответил на самые актуальные вопросы, в том числе о ЖКХ, дорогах, социальной сфере, развитии дорожной инфраструктуры и электроснабжении Тюменской агломерации.

Про тарифы на ЖКУ

Власти региона сдерживают рост тарифов на коммунальные услуги. Граждане оплачивают коммунальные услуги по льготным тарифам, которые ниже экономически обоснованных. Часть стоимости за них оплачивает региональный бюджет: в части теплоснабжения – около 20%, в части водоснабжения – более 20%. Несмотря на сложности с формированием доходной части бюджета, эта часть затрат сохранена. Еще одна важная льгота предусмотрена для жителей региона с небольшими доходами. Если плата за ЖКУ оказывается выше 20% от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, то на все превышение может быть выплачена бюджетная субсидия. Сумма высчитывается, исходя из социальной нормы жилья. Для получения субсидии необходимо обратиться в органы соцзащиты напрямую или через МФЦ и Госуслуги.

Про электроснабжение

Ключевые решения по бесперебойному обеспечению электричеством жителей Тюмени и Тюменского района будут приняты по итогам расширенной встречи с руководителем ресурсоснабжающей компании в январе. Во время линии о причинах перебоев Моор рассказал на примере СНТ "Липовый остров" - электросети построены давно, их никто не обслуживал, подключение новых потребителей велось без учета свободной мощности на трансформаторных подстанциях. Алгоритм решения есть. В 2021 году сети электроснабжения в "Липовом острове" приняты в муниципальную собственность Тюмени и переданы по договору аренды на обслуживание "СУЭНКО". В 2022-2023 годах специалисты компании провели работы по комплексной реконструкции сети электроснабжения 10 киловольт. Для подключения новых потребителей и повышения надежности существующих построено 6 трансформаторных подстанций, установлено 350 новых опор. "Все очаги напряженности мы знаем, они на постоянном контроле. Это работа не одного года, но она будет продолжена", - подчеркнул Моор.

Про газификацию

В этом году в регионе должны построить около 200 километров газовых сетей, это даст возможность для подключения к газу более 4 тысяч домов. На 2024 год запланирована разработка проектной документации для газификации еще 37 сельских населенных пунктов. Газовые сети будут построены в 18 ранее негазифицированных селах Абатского, Аромашевского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Упоровского районов и Заводоуковского городского округа.

Про льготы для больших семей и ветеранов

Регион будет компенсировать затраты на подключение к электросетям участков, выделенных многодетным семьям в собственность бесплатно. Льгота начнет действовать с 1 января 2024 года – закон об этом облдума приняла в окончательном чтении. Что касается льгот на газификацию, то в этом году список категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка на газификацию жилых домов, расширен до 48 пунктов. В него входят многодетные семьи, инвалиды, участники СВО, ветераны боевых действий, ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры. Они могут получить 130 тысяч рублей на возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования.

Про переправу через Иртыш в Тобольске

Городу дадут денег из областного бюджета на покупку собственного судна на воздушной подушке. Губернатор поручил предоставить расчеты, а главе Тобольска Максиму Афанасьеву – держать на контроле соблюдение расписания автобусов, чтобы жителям не пришлось мерзнуть. Проблемы с переправой через Иртыш возникли в городе на прошлой неделе, сначала людям предложили пользоваться ж/д транспортом, со среды запустили судно на воздушной подушке, позаимствованное на время у Увата.

Про реагенты на дорогах

По словам Моора, в нашей климатической зоне без реагентов не обойтись. Все материалы соответствуют обязательным требованиям. Использование противогололедных материалов необходимо, чтобы не было наката. В настоящий момент в Тюмени задействовано 400 единиц дорожной техники и более 600 дорожных рабочих в смену. В плохую погоду уборка организована по приоритетным маршрутам. "Первостепенная задача – обеспечить доступ к социально-значимым объектам. Особое внимание уделяется подходам к пешеходным переходам, остановочным карманам", – отметил губернатор.

Про низкий уровень воды в Туре

Причины обмеления Туры власти объясняют природно-климатическим аспектом. Гидрологические процессы цикличны, за маловодным должен последовать и многоводный период. Летом для предупреждения ЧС, связанной со снижением уровня воды в реке Туре, и стабильной работой объектов жизнеобеспечения города и района "Тюмень Водоканал" вблизи Метелевских водозаборных очистных сооружений установил дополнительное перекачивающее насосное оборудование, позволяющее осуществлять забор воды с большей глубины, то есть при любом уровне воды в реке. При этом существующих водопроводных очистных сооружений достаточно для обеспечения надлежащего качества воды у потребителей. В районе водозаборных сооружений ТЭЦ-1 выполнены работы по постановке трех судов и предотвращению размыва дна. Это создало необходимый подпор воды и сняло проблему. Для ТЭЦ-2 выполнены работы, обеспечивающие подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный канал водозабора при помощи насосов по гибкому трубопроводу, проложенному по дну реки.

Про новые дороги

350 км дорог отремонтировано в Тюменской области в 2023 году. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы два моста – через реку Ишим на автомобильной дороге Ишим - Синицына и путепровод через железную дорогу на обходе города Тюмени. Введен в эксплуатацию путепровод через железную дорогу в Ялуторовске. Завершены строительство моста через реку Селезневка в Викуловском районе и правоповоротного съезда на пересечении обход Тюмени" с улицей Мельникайте. Открылось рабочее движение по развязке на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени. Возведен надземный пешеходный переход на Московском тракте в районе ЖК "Плеханово" и ЖК "Колумб". Глава региона рассказал о планах строительства транспортной развязки, которая повысит транспортную доступность активно застраиваемых территорий, расположенных вдоль Московского тракта в Тюмени. Идет разработка проектной документации и подготовка к формированию земельного участка в районе деревни Дударева под размещение этого объекта.

Про экологичность кампуса

Строительство кампуса не окажет негативного влияния на среду обитания животных и условия произрастания краснокнижных растений в лесопарке имени Гагарина, сообщил Моор переживающим за экологию. "Никакой вырубки деревьев и строительства объектов в этой особо охраняемой природной зоне не планируется. Там это невозможно сделать. Поэтому парк останется таким, какой он есть", – сказал губернатор. У озера Круглое, а также вдоль берега Туры будут предусмотрены территории для благоустройства и озеленения, а также отдыха горожан. Согласно дорожной карте, межуниверситетский кампус должен быть построен к 2028 году. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

По данным информцентра правительства, общение с населением длилось около двух часов, в работу принято полторы тысячи вопросов. В записи прямую линию можно посмотреть здесь: