Чиновники и депутаты рассказали о своей любви к Тюменской области

Регион счастливых людей, территория развития и место силы - это и многое другое в День Тюменской области на выставке "Россия" говорили, признаваясь в любви к родному краю, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Александр Моор, представители правительства, депутаты и спортсмены. Видеокомментарии опубликовал пресс-центр "День Тюменской области на выставке "Россия".

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев:

Вице-губернатор Ольга Кузнечевских:

Замгубернатора Вячеслав Вахрин:

Замгубернатора Андрей Пантелеев:

Замгубернатора Алексей Райдер:

Замгубернатора Владимир Чейметов:

Депутат Госдумы Николай Брыкин:

Депутат Госдумы Евгений Марков:

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов: