Чиновники и депутаты рассказали о своей любви к Тюменской области

Регион счастливых людей, территория развития и место силы - это и многое другое в День Тюменской области на выставке "Россия" говорили, признаваясь в любви к родному краю, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Александр Моор, представители правительства, депутаты и спортсмены. Видеокомментарии опубликовал пресс-центр "День Тюменской области на выставке "Россия".
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев:
Вице-губернатор Ольга Кузнечевских:
Замгубернатора Вячеслав Вахрин:
Замгубернатора Андрей Пантелеев:
Замгубернатора Алексей Райдер:
Замгубернатора Владимир Чейметов:
Депутат Госдумы Николай Брыкин:
Депутат Госдумы Евгений Марков:
Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов:
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru