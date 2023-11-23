Фуат Сайфитдинов: основой послания губернатора стала тема семьи и сплоченности

Губернатор Александр Моор выступил с посланием о положении дел в области на двадцать третьем заседании Тюменской областной думы, председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов в выступлении главы региона акцентировал внимание на двух важных трендах сегодняшнего дня, озвученных в послании, – сплоченной семье как основе нашего государства и Тюменской области, а также созидательной силе, благодаря которой регион динамично развивается.

"Сплоченность – это не только тренд нашего региона, но и всей страны. Главная цель – сплотить общество, объединить в единую семью, чтобы решать как текущие задачи, так и задачи на перспективу. В этом смысле очень важно консолидировать усилия всех уровней власти, гражданского общества, парламентских партий и общественных объединений. При этом, безусловно, должна сохраняться серьезная и однозначная поддержка наших военнослужащих", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Второй тренд – созидательная сила. "Губернатор в своем выступлении обозначил, что наша экономика успешно развивается. В Тюменской области заложен прочный экономический фундамент, есть высококвалифицированные кадры, хорошая инфраструктура, определенные территориальные преимущества. Это все позволяет сохранять устойчивое развитие нашего региона, сохранять социальные гарантии населению, реализовывать национальные проекты и областные программы, нацеленные на то, чтобы качество жизни наших людей постоянно улучшалось", - прокомментировал Фуат Сайфитдинов.

Он добавил, что депутатам предстоит принять областной бюджет на следующий год. По мнению спикера, бюджет сбалансированный. "Это наполняет нас уверенностью, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний", - сказал председатель облдумы.

Говоря о программе "Сотрудничество", Фуат Сайфитдинов отметил, что в следующем году ей исполнится 20 лет. "Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность. Единство Тюменской области, Югры и Ямала подпадает под тот же самый тренд – большой сплоченной семьи", - подытожил спикер областного парламента.