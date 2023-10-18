Якушев потребовал не допускать волокиты и халатного отношения к обращениям граждан

За январь-сентябрь 2023 года в аппарате полпреда президента по УрФ рассмотрели 8 258 обращений граждан. Тематика обращений касалась, как правило, жилищно-коммунальной и социальной сферы, вопросов экономического характера. Чуть менее трети обращений граждан (29,8% от общего числа) касались темы обороны, безопасности и законности. Значительную часть из них составляют заявления участников СВО и их родных.

Так, в приемную президента РФ в Уральском федеральном округе обратилась вдова военнослужащего, проходившего службу в отряде "Ахмат". Женщина столкнулась с трудностями при получении необходимых документов, а также с оформлением мер социальной поддержки и иных выплат, положенных по законодательству. По этому обращению военная прокуратура Южного военного округа выявила нарушения, которые допустило командование части, где служил погибший боец. Документы для обеспечения вдовы страховыми и другими выплатами, положенными ей после смерти супруга, не были оформлены. Командиру части вынесли представление об устранении нарушений.

"Во время проведения специальной военной операции вопросы о соблюдении обязательств перед бойцами должны рассматриваться особенно тщательно. Наши защитники рискуют своими жизнями и здоровьем, поэтому волокита и халатное отношение здесь недопустимы", - подчеркнул полномочный представитель Президента Владимир Якушев.

С января по сентябрь 2023 года в приемных президента РФ в регионах УрФО проведено 226 личных приемов, на которых приняли 1231 гражданина. К 1 октября получены ответы о рассмотрении 3 337 обращений граждан. По основной их части (70,1% от общего числа) – 2338 обращениям были даны необходимые разъяснения.По 999 письменным обращениям (29,9%) были приняты меры и положительные решения.

По результатам проверок и выявленных случаев волокиты было наказано 201 должностное лицо, виновное в нарушении законных прав граждан.