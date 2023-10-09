Глава Тюмени Кухарук: поддержка меня как кандидата – лучшая оценка нашей совместной работы с депутатами

Руслан Кухарук единогласным решением депутатов Тюменской городской думы VIII созыва переизбран главой города Тюмени, по его словам, эт результат эффективного сотрудничесва всех ветвей власти в предыдущие пять лет.

"Такая однозначная поддержка меня как кандидата – лучшая оценка нашей совместной работы с депутатами VII созыва и показатель того, что новый состав разделяет ценности и задачи, озвученные в моем выступлении. Вопросы развития города мы решали и будем решать единой управленческой командой, в которую входят органы власти, представители бизнеса, общественные организации, а также те, кто занимает активную гражданскую позицию и вносит свои предложения", - отметил в совем лтелеграм-канале Руслан Кухарук.

По словам главы города, главной целью властей муниципалитета было и остается неуклонное повышение качества жизни и благосостояния тюменцев. Это возможно при условии сохранения традиций, сложившихся в большой управленческой команде. Пожелания тюменцев, поступившие в ходе предвыборной работы, войдут в перечень наказов жителей и найдут отражение в региональных и муниципальных программах.

"Хочу заверить, что с таким подходом мы планируем работать и в ближайшие 5 лет. "Сегодня важно быть вместе!" – с такими словами я обратился к депутатам Тюменской городской думы и ее новому председателю Светлане Владимировне Ивановой. Именно так и будет! Сделаю всё возможное, чтобы оправдать высокое доверие", - резюмировал Кухарук.

Отмеим, на пост главы города претендовал также замначальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев. В обращении к депутатам он выразил свои идеи и предложения по равзитю города и повышению качесва зижни тюменцев. Руслан Кухарук заверил присутсвующих на заседании, что эти предложения также найдит отражение в муниципальных программах.