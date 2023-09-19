В Минцифры заявили, что Госуслуги не заменят паспорт

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, согласно которому жители России в некоторых случаях смогут предъявлять цифровое удостоверение с портала "Госуслуги" вместо бумажного паспорта. Однако "Госуслуги" не заменят бумажные документы, удостоверяющие личность, уточнили в Минцфиры.
Мобильное приложение "Госуслуги" можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент.
Перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение "Госуслуги" для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит правительство РФ.
Использование приложения — исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.
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