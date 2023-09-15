Тюменская обдума положительно оценила проведение выборов губернатора

Депутаты Тюменской областной Думы единогласно приняли информацию региональной Избирательной комиссии о результатах выборов Губернатора Тюменской области

На внеочередном заседании Тюменской Облдумы седьмого созыва, которое идет в эти минуты, выступил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

В голосовании приняло участие 1 358 098 избирателей, что составляет 50,72% от числа избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования.

За зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Тюменской области Александра Моора проголосовало 1 069 735 избирателей, что составляет 78,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.