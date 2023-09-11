Ханты-Мансийск получил звание "Город трудовой доблести"

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" Ханты-Мансийску, а также Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ.
Звание присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
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