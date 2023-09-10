Главы муниципалитетов в числе первых голосуют на выборах в Тюменской области

Александр Ледаков, Голышмановскй городской округ: "Доброе утро! В числе первых посетил свой избирательный участок и реализовал конституционное право избирать и голосовать. Всем хорошего дня и настроения!"

Леонид Сауков, глава Упоровского района: "Для меня выборы не просто гражданский долг, это праздник и возможность влиять на происходящие события. Выборы - это возможность выразить свою позицию, поддержать кандидата, которому вы доверяете и верите в его способности изменить нашу жизнь к лучшему. Не упустите свой шанс повлиять на будущее нашей области! Приходите на выборы, голосуйте и сделайте свой вклад в развитие Тюменской региона и Упоровского района. Вместе мы сможем сделать его еще лучше!"

Игорь Власов, глава Аромашевского района: "В единый день голосования, 10 сентября 2023 года, проголосовал на избирательном участке. У всех, кого повстречал, хорошее настроение. Всем удачного дня!"