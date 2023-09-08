Более трети участков на выборах в Тюменской области оснащены видеонаблюдением

В единый день голосования в Тюменской области будут работать 1062 избирательных участка, более трети из них оснащены видеонаблюдением, охват избирателей составит около 60 процентов, сообщил председатель облизбиркома Тюменской области Игорь Халин.

Система видеонаблюдения готова к эксплуатации, настройка ракурсов камер будет дополнительно проверена 9 сентября. В Тюменской области камерами видеонаблюдения оборудованы 377 избирательных участков, 163 из них - в городе Тюмени.

"Оборудование избирательных участков средствами видеонаблюдения - это один из важнейших стандартов современной избирательной системы. Это уже даже не добрая традиция. Это определённые требования - это запрос со стороны участников избирательного процесса, избирателей, кандидатов, политических партий", - подчеркнул Халин.

Помимо этого, на 685 избирательных участках дополнительно будет организована видеофиксация - видеозапись, но без трансляции на портал. Записи со всех камер будут храниться в течение трёх месяцев.

"7 сентября состоялось тестирование всего оборудования. Камеры настроены так, чтобы в поле зрения попадали места выдачи избирательных бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, кабины для голосования - все ключевые точки, но при этом соблюдалась тайна голосования", - рассказал Игорь Халин.

Видеонаблюдение на избирательных участках будет работать с 8.00 10 сентября и до момента, пока участковая избирательная комиссия не подпишет протокол об итогах голосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не огласит все его строки.