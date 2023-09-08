Игорь Халин анонсировал подведение итогов губернаторских выборов в Тюмени

Выборы губернатора Тюменской области на юге региона, на Ямале и в Югре пройдут 10 сентября, брифинг по предварительным итогам региональный избирком готов провести в понедельник, 11 сентября.

"Единый день голосования неумолимо приближается - уже в это воскресенье избиратели смогут прийти на избирательных участок и реализовать свое активное избирательное право. А в понедельник, 11 сентября, в 11:00 в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) состоится мой брифинг о предварительных итогах единого дня голосования", - сообщил председатель избиркома Игорь Халин.

Чтобы принять участие, необходимо получить аккредитацию. Телефон для связи: (3452) 382-260, 59-52-47. Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".