Общественный эксперт оценила ход проведения предвыборной кампании в Тюменской области

До единого дня голосования остается чуть более двух недель, и в настоящее время предвыборная кампания в регионе – в самом разгаре.

В Тюменской области во время проведения агитационной кампании предоставлены равные возможности для всех кандидатов, представителей разных политических партий, уверена эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области. Об этом сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Равные возможности для кандидатов

– Главным критерием определения честных, прозрачных и справедливых выборов является наличие свободной доступной конкуренции между кандидатами, – убеждена председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы", член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Мариана Альмухаметова. – Конкурентоспособность осуществляется при обеспечении равных возможностей участников избирательного процесса, в частности, политических партий.

По оценке эксперта, в настоящее время в Тюменской области в агитационной кампании участвуют семь политических партий и их представители занимаются предвыборной агитацией.

К примеру, на пост губернатора региона претендуют представители четырех политических партий. Кандидаты используют различные формы предвыборной агитации на телерадиоканалах, в печатных СМИ и в интернете. Представителям партий предоставляются равные условия для доступа к средствам массовой информации и эфирному времени, напомнила член Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Эксперт также обратила внимание на то, что в преддверии выборов в России проводится так называемый "день тишины" – специальный день, в который запрещается предвыборная агитация и прекращаются мероприятия, связанные с позиционированием кандидатов в рамках предвыборной кампании. День тишины проводится буквально перед самим днем голосования, то есть агитационная кампания запрещается, начиная с 0 часов 00 минут по местному времени, за сутки до дня голосования.

– В рамках электорального цикла текущего года агитация будет запрещена 9 сентября, ровно за день до дня голосования, и это нужно для того, чтобы избиратели могли спокойно обдумать и сделать свой выбор, – объяснила Мариана Альмухаметова. – Учитывая соблюдение этой нормы закона, у наших сограждан в день голосования будет возможность принять осознанное решение без влияния на них каких-либо внешних факторов.

Подготовка к проведению выборов

Во время выборов 10 сентября на пост губернатора Тюменской области будут претендовать 4 партийных кандидата: Иван Левченко от КПРФ, Александр Моор от "Единой России", Владимир Пискайкин от "Справедливой России – Патриоты – За правду" и Денис Садовников от ЛДПР. Все кандидаты были зарегистрированы и в настоящее время активно ведут предвыборную кампанию.

В рамках подготовки к выборам в регионе напечатали более 2 млн 600 тысяч документов строгой отчетности, в том числе и весь тираж для выборов губернатора Тюменской области, сообщил во время заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин.

В середине августа тираж в количестве 360 434 избирательных бюллетеня передали для территориальных избирательных комиссий Ямало-Ненецкого автономного округа. Оставшийся тираж в количестве 2 млн 323 тысячи 650 избирательных бюллетеней для для территориальных избирательных комиссий Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

– Работу строим открыто и всю информацию размещаем на нашей сайте, – отметил председатель облизбиркома. – В регионе действует горячая телефонная линия связи с избирателями по номеру 42-67-72. Каких-либо сложностей на данный момент у нас нет. Была проведена жеребьевка бесплатного эфирного времени на телевидении и радио. Проводим информирование избирателей и оптимизировали эту работу, начиная с 10 августа.

Все участковые избирательные комиссии сформированы: 1062 в Тюменской области, всего по трем субъектам – 2005, рассказал Игорь Халин. На территории Тюменской области подготовкой выборов занимаются 64 территориальных избирательных комиссии: 22 – на территории Югры, 13 – на территории Ямала, 29 – на территории Тюменской области.