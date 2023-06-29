Делегация Совфеда в Тюмени знакомится с работой регионального здравоохранения, образования и АПК

Делегация Совета Федерации 29 июня работает в Тюменской области, в программе — осмотр объектов здравоохранения, образования, сельского хозяйства, сообщает информационный центр правительства ТО.

Сенаторы возложили цветы к мемориалу "Подвигу тружеников тюменской деревни в годы Великой Отечественной Войны", посетили лаборатории ГАУ Северного Зауралья вместе с заместителями Губернатора Тюменской области Владимиром Чейметовым, Алексеем Райдером и Вячеславом Вахриным.

Среди участников мероприятий первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ, представитель Ростовской области Андрей Яцкин, сенаторы Ямала и Ингушетии Елена Зленко и Белан Хамчиев, а также тюменские сенаторы Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий.