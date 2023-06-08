Главы регионов УрФО обсудили в Тюмени реализацию Стратегии государственной национальной политики

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов провели в Тюмени семинар-совещание, посвящённый реализации Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года в Уральском федеральном округе. В совещании приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернаторы регионов УрФО, главы городов, представители общественных организаций и силовых структур.

Основными темами стали укрепление единства многонационального народа России в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету, противодействие фальсификации истории России, защита российских духовно-нравственных ценностей.

"19 мая Президент провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. Было сказано, что наши противники рассматривают многонациональность России как одну из возможных линий разлома. Однако вместо раскола наши противники столкнулись с консолидацией многонационального народа России вокруг своего лидера – Владимира Владимировича Путина", - отметил Магомедсалам Магомедов.

Вопросы реализации государственной национальной политики, по его словам, относятся к наиболее важным. В Стратегии государственной национальной политики зафиксирована основная цель – укрепление единства многонационального народа России на основе сохранения и развития этнокультурной самобытности. Сегодня эта работа становится одним из основных приоритетов государства.

Владимир Якушев подчеркнул, что межнациональное единство имеет ключевое значение для безопасности и устойчивого развития страны: Наши противники делают ставку на раскол российского общества по национальному и религиозному признакам. Главный ответ на такие риски - укрепление российской гражданской идентичности.

Якушев рассказал о реализации Стратегии национальной политики в УрФО.

Во всех регионах округа созданы отделения Ассамблеи народов России. Национально-культурные объединения участвуют в возрождении новых регионов страны. Национальные общины помогают жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Регионы УрФО содействуют сохранению традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера. На территории их проживания формируется реестр лиц, относящихся к коренным этносам. Губернаторам Свердловской, Тюменской областей, Югры и Ямала необходимо активизировать эту работу, учитывая попытки оппонентов провоцировать межнациональные конфликты, в том числе с участием представителей коренных малочисленных народов. Необходимый инструментарий имеется.

Несмотря на то, что ситуация в межнациональной сфере остаётся стабильной, есть ряд вызовов и рисков, связанных с миграционной ситуацией.

Особое внимание регионы УрФО уделяют социально-культурной адаптации мигрантов. Усилия приносят положительный результат: один из ярких примеров - добровольное участие граждан России из числа бывших мигрантов в специальной военной операции.

Но сохраняются и проблемы: случаи неуважения со стороны мигрантов к традициям и нормам нашего общества, пренебрежения элементарными правилами поведения, этническая преступность.

Один из факторов, которые препятствуют адаптации мигрантов, – это формирование замкнутых сообществ приезжих в школах. Сами по себе такие группы не всегда деструктивны. Однако их существование повышает риск межнациональных конфликтов и препятствует полноценной интеграции детей мигрантов в российское общество. Проблема сложная, но решать её необходимо: требуется объединение усилий педагогов, психологов, гражданских институтов, а в ряде случаев - правоохранительных органов, уверен полпред. Нуждается в совершенствовании и практика взаимодействия с этническими общинами. Нужно вести диалог не только с лидерами этнических групп, но и со всеми мигрантами – вовлекать их в различные виды социальной активности.