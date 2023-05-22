Моор и Сайфитдинов проведут в Совете Федерации Дни Тюменской области

22 – 24 мая в Совете Федерации пройдут Дни Тюменской области, возглавляют делегацию губернатор Александр Моор и председатель облдумы Фуат Сайфитдинов.

С участием представителей органов государственной власти Тюменской области состоятся расширенные заседания следующих комитетов Совета Федерации:

22 мая – заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (о развитии жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры).

23 мая – заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам (об актуальных вопросах обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Тюменской области), заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (о реализации проектов по развитию околоводных пространств); заседание Комитета СФ по социальной политике (об актуальных вопросах реализации социальной политики в регионе); заседание Комитета СФ по обороне и безопасности (о приведении в готовность защитных сооружений гражданской обороны, передаваемых из федеральной собственности); заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре (об актуальных вопросах материально-технического обеспечения объектов образования и культуры в Тюменской области); заседание Комитета СФ по экономической политике (о реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры в пунктах пропуска через государственную границу РФ).

На 24 мая запланированы официальное открытие выставки Тюменской области с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и "час субъекта Российской Федерации" в рамках 545-го заседания Совета Федерации состоится О социально-экономическом развитии Тюменской области сенаторам расскажут глава региона Александр Моор и председатель областного Совета депутатов Фуат Сайфитдинов.