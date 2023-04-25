Артюхов: Ямал всегда чувствует высокое доверие Президента и старается его оправдать

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после встречи с президентом отметил, что "мы на Ямале всегда чувствуем высокое доверие Президента и стараемся его оправдать".

Свой доклад Артюхов начал с того, что рассказал главе государства, как выполняет его поручение по поддержке семей военнослужащих:

Особое внимание – близким военнослужащих. Как и поручил глава государства, с первых дней мы на прямой связи с каждой семьёй. Приняли уже более 40 мер поддержки — постоянно пополняем этот список новыми, о них нам говорят родные военнослужащих. Восстанавливаем Волновахский район. Подходим комплексно – разработали мастер-план, по нему строим и восстанавливаем десятки объектов.

Артюхов отметил, что благодарен главе государства за поддержку важных для северян проектов: "Совместно с федеральными коллегами работаем над изменениями законодательства по начислению северных надбавок федеральным служащим с первого дня, меняем подходы к сохранению популяции сиговых на Ямале, ведём работу по проекту Северного широтного хода".

Губернатор округа отметил, что сложности 2022 года не прошли обошли Ямал, но ни одна программа свернута не была, "все ключевые проекты компаний будут реализованы".