Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Госдума приняла закон, который вносит изменения в ФЗ "О воинской обязанности и воинской службе", изменения предполагают цифровизацию системы воинского учета и коснутся порядка оповещения граждан, сообщается на сайте ГД.

Традиционные способы оповещения — через бумажные повестки и работодателя остаются. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями, возможность дублировать эти повестки в электронном виде. "При этом военнообязанные могут получить их либо через личный кабинет, либо через портал "Госуслуги", либо в МФЦ", — пояснял председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов.

Также ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, соцфонд будут обязаны предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на нем.

Для уклоняющихся от призыва поправками к законопроекту будет предусмотрен ряд "обеспечительных" мер. Уклонистом будет считаться военнообязанный гражданин, если он отказался получать повестку или, например, не выходит на связь. При этом не явившийся по повестке россиянин будет обязан самостоятельно прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Коротко:

- реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.

- закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.

- повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

- выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат запрещается.

Среди других мер - ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.