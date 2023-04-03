Моор призвал тюменцев соблюдать особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим объявлен в Тюменской области, с 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.

Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Губернатор Александр Моор призвал жителей Тюменской области соблюдать особый противопожарный режим:

Большая часть ландшафтных и лесных пожаров происходит из-за человеческого фактора. Пользуясь случаем еще раз обращаюсь ко всем землякам: берегите себя, свое имущество, строго выполняйте требования, связанные с ограничением посещения лесов, соблюдайте правила пожарной безопасности.

За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров выплачивается вознаграждение: за данные о поджигателе - 40 тысяч рублей; за помощь в задержке виновника – 50 тысяч рублей. Сообщить о пожаре нужно по телефону 112.