Моор призвал тюменцев соблюдать особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим объявлен в Тюменской области, с 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.
Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.
Губернатор Александр Моор призвал жителей Тюменской области соблюдать особый противопожарный режим:
Большая часть ландшафтных и лесных пожаров происходит из-за человеческого фактора. Пользуясь случаем еще раз обращаюсь ко всем землякам: берегите себя, свое имущество, строго выполняйте требования, связанные с ограничением посещения лесов, соблюдайте правила пожарной безопасности.
За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров выплачивается вознаграждение: за данные о поджигателе - 40 тысяч рублей; за помощь в задержке виновника – 50 тысяч рублей. Сообщить о пожаре нужно по телефону 112.
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