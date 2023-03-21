Геннадий Чеботарев переизбран председателем обновленной Общественной палаты Тюменской области

Председателем Общественной палаты Тюменской области IV созыва вновь избран Геннадий Чеботарев, первое заседание палаты при участии губернатора Александра Моора состоялось 21 марта.

Состав палаты обновился более чем на половину, в ней 2,5 раза выросло количество представителей муниципалитетов и почти втрое — доля молодежи.

"Состав нынешней палаты значительно обновился. Стало больше молодых людей. Это говорит о преемственности поколений: палата становится ближе к современным процессам, а молодёжь всё больше чувствует свою вовлеченность в общественную жизнь. Важно, что в палате выросло представительство муниципалитетов. Это прямой и короткий путь для сотрудничества и обратной связи с жителями нашей большой области", - прокомментировал Моор.

Отмечается, что у палаты большой опыт в реализации социально значимых проектов, общественники в тесном сотрудничестве с региональной властью и органами местного самоуправления должны быть открыты для инициатив и оставаться основным органом общественного контроля.

На Общественную палату возложено федеральным законом формирование корпуса общественных наблюдателей. В предыдущие кампании участковые избирательные комиссии благодаря этому получили более 6 тысяч наблюдателей.

Председатель Общественной палаты Тюменской области III созыва Геннадий Чеботарев в своем отчетном докладе сообщил, что за три года общественные советы по независимой оценке качества услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки проверили 610 организаций.