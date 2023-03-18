Моор поздравил тюменцев с Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

19:00 17 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://admtyumen.ru

Во Дворце культуры "Нефтяник" 17 марта состоялся праздничный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, обращаясь к жителям Тюменской области, губернатор Александр Моор отметил, что "в 2014-м Крым сделал единственный правильный выбор - в пользу свободы, безопасности и уверенности в будущем, Крым вернулся домой, в Россию - справедливость восторжествовала".

Губернатор отметил, что за эти годы Тюменская область внесла свой вклад в позитивные изменения в Крыму. Так тюменские специалисты помогали строить Крымский мост, регион взял шефство над Черноморским районом, есть сотрудничество в сфере туризма и отдыха. Более 12 тысяч семей с детьми за последние девять лет отдохнули в Крыму при поддержке областного бюджета.

Теги: Александр Моор , концерты , Крым
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023