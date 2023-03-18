Моор поздравил тюменцев с Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

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Во Дворце культуры "Нефтяник" 17 марта состоялся праздничный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, обращаясь к жителям Тюменской области, губернатор Александр Моор отметил, что "в 2014-м Крым сделал единственный правильный выбор - в пользу свободы, безопасности и уверенности в будущем, Крым вернулся домой, в Россию - справедливость восторжествовала".

Губернатор отметил, что за эти годы Тюменская область внесла свой вклад в позитивные изменения в Крыму. Так тюменские специалисты помогали строить Крымский мост, регион взял шефство над Черноморским районом, есть сотрудничество в сфере туризма и отдыха. Более 12 тысяч семей с детьми за последние девять лет отдохнули в Крыму при поддержке областного бюджета.