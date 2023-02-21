Владимир Путин предложил вузам вернуться к традиционной для России системе обучения студентов

Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием, а срок обучения варьировать от4 до 6 лет.

"Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях — во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий", — цитирует словам президента Минобрнауки РФ.

Предлагается следующее:

- вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием;

- срок обучения может составить от 4 до 6 лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы — разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда;

- если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре;

- аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования. Ее задача — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности;

- переход на новую систему должен быть плавным.

"Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. Здесь нужно все продумать, все проработать до мелочей. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторяю еще раз — возможности, а не проблемы", — резюмировал Владимир Путин.