Тюменская область сохранила место в тройке регионов-лидеров РФ по эффективности управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации, согласно которому по итогам 2022 года Тюменская область оказалась на втором месте, уступив первое Москве, а Ямал сохранил за собой третье место.
Рейтинг АПЭК – интегральный аналитический продукт, основанный на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных. В представленном рейтинге даны оценки эффективности ныне действующей региональной власти и высшего должностного лица субъекта Федерации по итогам 2022 года.
На сайте АПЭК отмечается, что, несмотря на некоторое снижение средних баллов эффективности, позиции лидеров по сравнению с 2021 годом остались стабильными, что "свидетельствует об их достаточном запасе прочности и способности противостоять кризисам".
В частности, Тюменская область входит в пятерку лидеров в политико-управленческом блоке. В качестве плюса отмечается, что регион занимает последнее место по доле бюджетных расходов на общегосударственные вопросы в консолидированном бюджете субъекта (3%).
В социальном блоке, где одними из самых важных являются показатели сферы здравоохранения, - Тюменская область в десятке лучших, а по расходам консолидированных бюджетов субъектов Федерации на здравоохранение в расчете на душу населения уступает лишь столице: в Москве - 25,9 тыс. рублей, в Тюменской области - 22,2 тыс. рублей.
По показателям финансово-экономического блока регион также в числе лучших, но, по сравнению с прошлым годом, спустился с третьей на четвертую строчку. Подробности здесь.
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