Тюменская область сохранила место в тройке регионов-лидеров РФ по эффективности управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации, согласно которому по итогам 2022 года Тюменская область оказалась на втором месте, уступив первое Москве, а Ямал сохранил за собой третье место.

Рейтинг АПЭК – интегральный аналитический продукт, основанный на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных. В представленном рейтинге даны оценки эффективности ныне действующей региональной власти и высшего должностного лица субъекта Федерации по итогам 2022 года.

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На сайте АПЭК отмечается, что, несмотря на некоторое снижение средних баллов эффективности, позиции лидеров по сравнению с 2021 годом остались стабильными, что "свидетельствует об их достаточном запасе прочности и способности противостоять кризисам".

В частности, Тюменская область входит в пятерку лидеров в по­ли­ти­ко-управ­лен­че­ском блоке. В качестве плюса отмечается, что регион занимает последнее место по доле бюд­жет­ных рас­хо­дов на об­ще­го­су­дар­ствен­ные во­про­сы в кон­со­ли­ди­ро­ван­ном бюд­же­те субъ­ек­та (3%).

В со­ци­аль­но­м бло­ке, где од­ни­ми из са­мых важ­ных яв­ля­ют­ся по­ка­за­те­ли сфе­ры здра­во­охра­не­ния, - Тюменская область в десятке лучших, а по рас­хо­дам кон­со­ли­ди­ро­ван­ных бюд­же­тов субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции на здра­во­охра­не­ние в рас­че­те на душу на­се­ле­ния уступает лишь столице: в Москве - 25,9 тыс. руб­лей, в Тю­мен­ской об­ласти - 22,2 тыс. руб­лей.

По показателям финансово-экономического блока регион также в числе лучших, но, по сравнению с прошлым годом, спустился с третьей на четвертую строчку. Подробности здесь.