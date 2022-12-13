Фуат Сайфитдинов комментирует итоги работы Совета законодателей РФ при Федеральном собрании

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. Встреча была посвящена социально-экономическому развитию России и её регионов в условиях адаптации к новым вызовам. В обсуждении участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, профильные министры.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, анализируя новую реальность, подчеркнула, что сегодня все уровни власти должны работать слаженно и максимально эффективно. "Права на ошибку, бездействие или медлительность ни у одного должностного лица в нашей стране сегодня нет", - отметила она. По мнению Матвиенко, каждый председатель законодательного органа власти понимает, как важно развивать межрегиональное взаимодействие. "У каждого субъекта есть опыт и успешные проекты, которые можно и нужно масштабировать", - посоветовала она.

Комментируя итоги заседания Совета законодателей, спикер регионального парламента подчеркнул, что впервые участвовал в общей встрече всех председателей законодательных органов государственной власти субъектов РФ. На этот раз на заседание были приглашены и председатели законодательных собраний Донецкой и Луганской народных республик.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на главных вопросах повестки: о социально-экономическом развитии России и об интеграции новых субъектов РФ в правовую, финансово-экономическую и социальную систему нашей страны.

Обсуждая адаптацию к новым вызовам, участники встречи делились мыслями о ситуации в стране, о перспективах отечественной экономики. Было отмечено, что обстановка в разных отраслях и регионах отличается.

"Разговор был очень конструктивный и утвердительный. Финансово-экономический блок нашей страны выдержал санкционное давление. Социально-экономическая устойчивость, сформированная в России за последние годы, своего рода подушка безопасности, сработала. Мы помним неспокойные настроения, которые появились в российском обществе в феврале-марте 2022 года, когда многие предсказывали огромную инфляцию, повышение доллара до 200 рублей. Этого не произошло. Отрасли отечественной экономики и российские регионы выстояли, смогли мобилизоваться и продемонстрировать неплохие результаты", - пояснил Сайфитдинов.

Глава облдумы рассказал об обсуждении вопросов взаимодействия федеральных и региональных органов власти, о неплохих результатах, которых добились регионы в различных сферах.

"В Тюменской области в этом году рекордный урожай зерна и овощей. Многие регионы тоже достигли хороших показателей в АПК. В промышленности есть хорошие сдвиги, неплохо сработали нефтяники, газовики и металлурги. Важно, как все организовать, как выстроить механизм взаимодействия всех структур. В первый год люди с трудностями справились. Впереди – непростые времена. Но опыт, накопленный за последние непростые годы, в том числе в период пандемии, позволяет уверенно смотреть в будущее", - считает спикер регионального парламента.

Фуат Сайфитдинов обратил внимание на то, что потенциал, который есть в стране и имеющиеся наработки, позволят нашей экономике не стагнировать, а развиваться. "Устойчивая экономика позволит развиваться социальной сфере, будет способствовать обеспечению всех социальных обязательств. В Тюменской области так и происходит – более 60% общего объема принятого трехлетнего бюджета будет направлено на социальную политику", - заявил спикер.

Напомним, Совет законодателей – консультативный орган при Совете Федерации Федерального Собрания, образованный 21 мая 2002 года. Основными задачами Совета является обеспечение взаимодействия законодательных органов субъектов с палатами Федерального Собрания и определение основных направлений развития федерального и регионального законодательства.

Фуат Сайфитдинов участвовал в заседании двух комиссий Совета законодателей – по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению и по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства