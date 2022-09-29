Фуат Сайфитдинов встретился с Юрием Шафраником

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов встретился с председателем Совета Союза нефтегазопромышленников России, главой Попечительского Совета фонда "Наш выбор – малая Родина" Юрием Шафраником. Разговор был посвящен благотворительным проектам фонда и участию депутатов в развитии муниципалитетов.

Юрий Шафраник поздравил Фуата Сайфитдинова с избранием председателем Тюменской областной думы, подчеркнув закономерность единогласной поддержки его кандидатуры депутатским корпусом.

"Сохранение преемственности в работе Тюменской областной думы – очень важно. У вас колоссальный опыт работы в исполнительных и законодательных органов власти, добрые, конструктивные отношения с коллегами из Югры и Ямала, вы пользуетесь уважением и авторитетом у политиков, депутатов, общественников региона. Уверен, вы продолжите сотрудничество, основанное на открытом и эффективном диалоге", - отметил Шафраник.

Фуат Сайфитдинов поблагодарил его за поддержку и подчеркнул, что продолжит курс развития регионального парламентаризма, отражающего уникальные особенности Тюменской области.

"Выстроено эффективное взаимодействие с правительством Тюменской области, с органами власти Югры и Ямала. Считаю важным его продолжить, поскольку доброе, конструктивное сотрудничество трех субъектов позволяет сохранять политическую и экономическую стабильность, и работает, в первую очередь, на благо жителей", - отметил он.

Юрий Шафраник рассказал, что в рамках работы фонда "Наш выбор – малая Родина" на днях побывал в своем родном селе Карасуль Ишимского района, осмотрел новый спорткомплекс, который был построен при поддержке фонда, пообщался с юными спортсменами, тренерами и активом села.

Во время разговора речь шла и о работе фонда "Возрождение Тобольска", председателем попечительского совета которого является Юрий Шафраник. Много лет в Тобольске успешно работает уникальный ботанический сад "Ермаково поле", созданный главой фонда Аркадием Елфимовым, и было бы важно его сохранить.

Фуат Сайфитдинов познакомил Юрия Шафраника с председателем Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексеем Ларионовым. Юрий Константинович пожелал ему успехов в работе, отметив, что делать это придется в непростых условиях сегодняшнего времени.

Фото предоставлено Тюменской областной думой