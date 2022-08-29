Тюменская область передаст луганскому Краснодону 5 школьных автобусов

Фото - https://don.admtyumen.ru

Тюменская область передаст пять 23-местных ПАЗ для школ подшефного в ЛНР Краснодона, сообщает региональный департамент образования.

"В соответствии с поручением губернатора Тюменской области в рамках соглашения о сотрудничестве между регионом и Краснодоном готовы к отправке 5 школьных автобусов марки ПАЗ пассажировместимостью 23 посадочным места, полностью соответствующих безопасной перевозки детей. Данное поручение находится под личным контролем А.В. Моора", - отмечается в сообщении.