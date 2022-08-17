Депутаты Тюменской гордумы на заседании в сентябре заслушают отчет об исполнении бюджета

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На заседании Тюменской городской думы, которое запланировано на 15 сентября, депутаты рассмотрят важнейшие вопросы жизнедеятельности города, в том числе исполнение бюджета за первое полугодие 2022 года.

Вместе с отчетом об исполнении бюджета города за первое полугодие депутаты заслушают информацию о реализации муниципальных программ "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021-2026 годы", "Развитие потребительского рынка города Тюмени на 2021-2026 годы" и "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021-2026 годы".

Народные избранники проанализируют готовность ХКХ к отопительному периоду и утвердят границы нового ТОСа. Депутатам также предстоит проголосовать за кандидатуры на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Внести свои предложения в проекты решений Думы можно здесь. Думская повестка начнется с работы постоянных комиссий, которые пройдут с 6 по 8 сентября.