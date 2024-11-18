Тюменская гордума будет сотрудничать с Екатеринбургом, Курганом, Челябинском и Красноярском

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова на полях VIII Общероссийского форума стратегического развития "Города России: локомотивы роста" подписала соглашения о сотрудничестве с представителями Екатеринбурга, Красноярска, Кургана и Челябинска.

Форум проходил 14–15 ноября в Екатеринбурге при участии более 6 тысяч человек, в том числе 250 представителей муниципалитетов. Ключевыми вопросами для дискуссий были развитие городов, реализация нацпроектов на муниципальном уровне, перспективы укрепления межмуниципального сотрудничества, помощь участникам СВО, а также взаимодействие представительных органов власти.

Комментируя подписание соглашений, спикер Тюменской гордумы отметила, что это важный шаг к укреплению партнерства, развитию и внедрению лучших практик, которые сделают города еще комфортнее, современнее и благополучнее. "Тюменская городская дума активно развивает связи с представителями других регионов, чтобы использовать самые передовые и эффективные подходы в решении городских задач. Участие в таких форумах — это инвестиция в будущее областной столицы и ее жителей", — подчеркнула Светлана Иванова.