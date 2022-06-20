Моору задали 850 вопросов, в топ-3 - дороги, образование и ЖКХ

Более 850 вопросов поступило на прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором, которая состоится во вторник, 21 июня.
О волнующих темах еще можно написать в комментариях "ВКонтакте" и "Одноклассниках" или оставить сообщение на автоответчик по тел. 8 (3452) 515-212.
Больше всего жителей региона интересуют:
▫️дороги;
▫️образование;
▫️ЖКХ;
▫️благоустройство;
▫️социальное обслуживание и защита.
Отвечать на вопросы глава региона будет с 17:00 в соцсетях. ТВ-трансляция состоится на телеканале "Тюменское время".
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