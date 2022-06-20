Моору задали 850 вопросов, в топ-3 - дороги, образование и ЖКХ

Более 850 вопросов поступило на прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором, которая состоится во вторник, 21 июня.

О волнующих темах еще можно написать в комментариях "ВКонтакте" и "Одноклассниках" или оставить сообщение на автоответчик по тел. 8 (3452) 515-212.

Больше всего жителей региона интересуют:

▫️дороги;

▫️образование;

▫️ЖКХ;

▫️благоустройство;

▫️социальное обслуживание и защита.

Отвечать на вопросы глава региона будет с 17:00 в соцсетях. ТВ-трансляция состоится на телеканале "Тюменское время".