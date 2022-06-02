Тюмень и Пермь договорились о сотрудничестве

Тюмень и Пермь заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали главы муниципалитетов в присутствии председателей городских дум Евгения Заболотного и Дмитрия Малютина.

Делегация администрации Перми и депутатов городской думы прибыла в Тюмень с трехдневным рабочим визитом, чтобы обменяться опытом и обсуждения лучших практик по развитию городов.

Председатель пермской думы Дмитрий Малютин отметил, что города начали в одно время строительство системы местного самоуправления и пути дум муниципалитетов очень схожи "Мы хотим, чтобы город Пермь развивался, был привлекательным для молодежи, также как это удается Тюмени. Сегодня как никогда ощущается запрос на тесное сотрудничество между муниципалитетами, необходимость делиться наработками, эффективно применяя которые, мы будем улучшать жизнь горожан", - рассказал Дмитрий Малютин.

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный отметил совместное историческое прошлое Тюмени и Перми, а также то, что оба города носят звание "Город трудовой доблести". Он считает, что сотрудничество городов будет способствовать укреплению связей и развитию кооперации между регионами. "Полезное, дружеское сотрудничество между муниципалитетами особенно актуально сегодня в условиях санкций, когда жителям городов важно сплачиваться и помогать друг другу в решении любых проблем, быть добрее и милосерднее. Властям необходимо делиться наработанным опытом, понимая, что российские города – не конкуренты, а друзья, способные помочь в любом вопросе. По такому пути сегодня идут российские предприниматели, учась друг у друга и кооперируясь для развития нашей экономики", - сказал Евгений Заболотный.

Депутаты Тюмени и Перми провели совместную рабочую встречу и обсудили все интересующие вопросы. Делегация Перми пригласила тюменцев в этом году посетить свой город с ответным визитом.