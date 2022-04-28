Главой Уватского района избран Вячеслав Елизаров

Дума Уватского муниципального района 28 апреля назначила на должность нового главу администрации. Им стал Вячеслав Елизаров.

"Считаю, что депутаты приняли верное решение. Поздравляю!" - прокомментировал итоги голосования в думе губернатор Александр Моор.

Прежний глава района Сергей Путмин, возглавлявший район с июня 2016 года, в марте покинул пост и назначен управляющим делами правительства Тюменской области.

Вячеслав Иванович Елизаров родился 12 января 1975 года в Тюмени. В 1997 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы". Трудовую деятельность начал в 1997 году инженером в отделе технического контроля за строительством объектов газоснабжения ОАО "Запсибгазпром". В разное время работал главным инженером по газоснабжению в ООО "Теплогазсистем", главным менеджером проектов, замещал руководящие должности в ООО "Авангард", ООО "Энергопроминвест". Работал в должности заместителя главы администрации Тюменского района, первого заместителя главы администрации Уватского района. До назначения главой администрации Уватского района был директором МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства", сообщается на сайте регионального правительства.