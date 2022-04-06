Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", - написал Володин.

Спикер отметил, что лучшая оценка деятельности Жириновского была поддержка избирателей и его уход из жизни - невосполнимая потеря.