Владимир Путин подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик

00:56 22 февраля 2022
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Глава Российского государства подписал указы "О признании Донецкой Народной Республики" и "О признании Луганской Народной Республики", сообщается на сайте Кремля.

Также Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.

Президент России и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.

Теги: Владимир Путин , президент
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