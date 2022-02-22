Владимир Путин подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик

Глава Российского государства подписал указы "О признании Донецкой Народной Республики" и "О признании Луганской Народной Республики", сообщается на сайте Кремля.

Также Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.

Президент России и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.