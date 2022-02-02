Депутаты Тюмени обсудят законодательство в сфере обращения с домашними животными

В Тюменской гордуме в среду, 2 февраля, пройдет рабочее совещание по теме совершенствования нормативной правовой базы в сфере обращения с домашними животными, инициатором обсуждения выступил депутат Госдумы Евгений Марков, сообщил в Instagram председатель гордумы Евгений Заболотный.

В январе 2022 года Совет Госдумы РФ поручил создать рабочую группу по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.

"Эту важнейшую тему обсудят представители законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней, эксперты и общественники. Вместе проведем анализ правоприменительной практики и обозначим предложения по изменению законодательства для решения в первую очередь проблемы животных без владельцев. Рабочее совещание в Тюмени станет площадкой по обмену мнениями для внесения предложений в Госдуму по этой актуальной проблеме", - отметил в своем посте спикер.

Прямая трансляция заседания будет проходить на сайте Тюменской городской думы в разделе "Заседания онлайн", начало в 11:00. Свои предложения по теме жители Тюмени могут оставить на этом же сайте в разделе "Обращения граждан и организаций" - "Интернет-приемная".