Новым бизнес-омбудсменом в Тюменской области стал Павел Меньщиков

16:08 21 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Губернатор Александр Моор принял решение об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Им назначен Павел Меньщиков.

Ранее этот пост занимала Лариса Невидайло. 

До назначения Меньщиков работал в должности главного специалиста службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. К исполнению новых обязанностей он приступит с 24 января. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022