Новым бизнес-омбудсменом в Тюменской области стал Павел Меньщиков

Губернатор Александр Моор принял решение об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Им назначен Павел Меньщиков.

Ранее этот пост занимала Лариса Невидайло.

До назначения Меньщиков работал в должности главного специалиста службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. К исполнению новых обязанностей он приступит с 24 января.