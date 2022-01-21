Новым бизнес-омбудсменом в Тюменской области стал Павел Меньщиков

Губернатор Александр Моор принял решение об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Им назначен Павел Меньщиков.
Ранее этот пост занимала Лариса Невидайло.
До назначения Меньщиков работал в должности главного специалиста службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. К исполнению новых обязанностей он приступит с 24 января.
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