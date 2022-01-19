Депутаты Тюменской облдумы поддержали проект закона об общих принципах организации местного самоуправления

На внеочередном заседании Тюменской областной думы депутаты поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", но с учетом предложений и замечаний, содержащихся в отзыве Тюменской облдумы.

Законопроектом вносятся изменения в организацию местного самоуправления. Предполагается переход от двухуровневой системы организации местного самоуправления к одноуровневой, поселенческая модель упраздняется, система местного самоуправления будет осуществляться на уровне района или города. Сохраняется три вида муниципальных образований – городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория городов федерального значения.

Кроме того, упорядочивается перечень полномочий органов местного самоуправления, вносятся изменения в порядок формирования представительного органа муниципалитета и порядок избрания главы, усиливается его ответственность. Законопроектом вводится и ряд других изменений.

На основании заключений правительства Тюменской области и правового управления облдумы на проект федерального закона подготовлен отзыв, в котором изложены замечания и предложения. В частности, указывается на отсутствие в законе ряда полномочий органов местного самоуправления, которые действуют сейчас. Указывается также на неполноту регулирования отдельных правоотношений, внутреннюю противоречивость отдельных правовых норм, в результате чего может возникнуть неясность в процессе правоприменения, имеются и другие замечания.

"Предложенный законопроект принимается в развитие изменений, внесённых в Конституцию РФ по результатам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года и в связи с принятием федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Он направлен на построение одноуровневой системы муниципальных образований, в частности городских и муниципальных округов. Основные положения закона вступят в силу с 1 января 2023 года. Отдельные главы – с момента его опубликования", - пояснил председатель гордумы Сергей Корепанов.