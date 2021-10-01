Вице-губернатор Ямала отказалась от должности ради депутатства в Тюменской облдуме

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова сложила полномочия из-за перехода в Тюменскую областную думу, сообщается в Instigram окружного правительства.

"Я очень люблю людей, которые здесь живут. Люблю наши улицы, наши цветные города, северную природу. Ямал из меня не искоренить. Несмотря на то, что буду постоянно работать в Тюмени, Ямал – это мой дом до конца", – отметила Соколова.

В Тюменскую облдуму бывший вице-губернатора прошла по списку "Единой России", полномочия вице-губернатора она официально сложила 30 сентября.